20-01-2022 10:45

Il direttore tecnico del Barcellona Alemany ha annunciato che Ousmane Dembélé non vuole fare più parte del progetto dei blaugrana, proprio come aveva fatto capire ieri il tecnico Xavi. Il centro campista francese, il cui contratto scade a giugno, non ha mai risposto alle proposte di rinnovo e quindi verrà ceduto entro il 31 gennaio.

