Barcellona: Esordio con gol per Lewandowski

07-08-2022 23:56

Alla prima sfida al Camp Nou, Robert Lewandowski si sblocca con la maglia del Barcellona. L’attaccante della nazionale della Polonia, a quota zero gol durante la tournèe negli Stati Uniti con la maglia dei Catalani, ha segnato questa sera il suo primo gol in maglia Barça in occasione dell’annuale trofeo Gamper contro i messicani del Pumas. L’ex offensivo del Bayern Monaco, trasferitosi questa estate in Spagna per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, ha insaccato a porta sguarnita, subito festeggiato dai tanti tifosi sugli spalti, che lo hanno accolto con un boato.