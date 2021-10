Barcellona in ansia: punto interrogativo sul futuro di Aguero

31-10-2021 17:30

Non bastavano l’addio di Messi, i problemi finanziari e l’esonero di Ronald Koeman a complicare la già critica situazione in casa Barcellona.

Come se piovesse sul bagnato infatti, ai problemi già presenti si è aggiunta l’indecifrabile e preoccupante situazione legata al Kun Aguero.

La sostituzione con l’Alaves

L’ex attaccante del Manchester City è stato sostituito nel corso del primo tempo del match di campionato contro l’Alaves dopo essersi accasciato al suolo con uno strano dolore al torace.

Subito l’argentino è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove, oltre a fare i primi esami di controllo, ha trascorso la notte sotto sorveglianza.

I responsi più precisi in mattinata

Questa mattina, dopo essersi risvegliato, Aguero si è sottoposto a una prima tranche di accertamenti che, secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, hanno evidenziato un disturbo della frequenza del ritmo cardiaco.

La diagnosi, ovviamente, non è di poco conto e non può essere affatto sottovalutata. Pertanto il nativo di Buenos Aires nelle prossime ore si sottoporrà a controlli più approfonditi per provare a far luce sulla reale consistenza del problema e per cercare di capire anche quando e se potrà tornare a calcare i campi da gioco.

Al momento, a tal proposito, è certo solo che Aguero non sarà della partita contro la Dinamo Kiev, match di Champions League in programma martedì in cui il Barcellona, con soli tre punti in classifica dopo tre giornate, ha necessariamente bisogno di centrare una vittoria per rilanciare le sue chance di qualificazione.

Tutto ciò però dovrà avvenire senza un attaccante prolifico come Aguero, la cui (incerta) situazione in casa blaugrana si augurano possa presto risolversi positivamente.

OMNISPORT