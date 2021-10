Champions League, terza giornata: vince il Barcellona, vola il Salisburgo

20-10-2021 22:09

Champions League ancora protagonista con la seconda tornata delle partite valide per il terzo turno della fase a gironi.

Ad aprire la giornata di mercoledì è stata la prima vittoria nel torneo del Barcellona . La compagine blaugrana, dopo le sconfitte patite nelle prime due uscite nel Gruppo E , prova a rilanciarsi e lo fa battendo 1-0 la Dinamo Kiev . Al Camp Nou , decisiva è stata una rete siglata da Gerard Piqué nel primo tempo su suggerimento di Jordi Alba.

Continua a volare il Salisburgo che, grazie al suo secondo successo consecutivo, si garantisce la possibilità di restare da solo in vetta al Gruppo G con 7 punti messi in cascina in tre partite. Gli austriaci hanno avuto la meglio sul Wolfsburg imponendosi per 3-1 in un match deciso dalle reti di Adeyemi e Okafor (doppietta per lui).

