Barcellona, in arrivo il rinnovo di Pedri

Una stagione e mezza giocata a tutta, in campo per quasi tutte le partite da titolare con la maglia del Barcellona. Poi la titolarità anche della nazionale spagnola, ed un talento già mostrato a tutto il mondo. Il classe 2002 Pedro González López, noto come Pedri, si è già preso tutto quello che poteva, ed ora sta per arrivare anche la riconferma dal club catalano.

Come riporta Sport, infatti, l’accordo per il rinnovo di contratto tra il giocatore e la società è ormai stato praticamente raggiunto. Mancherebbero solo alcuni dettagli, come per esempio la durata del contratto. Il Barca spinge per un accordo quinquennale, consapevole della forza del ragazzo, mentre il procuratore chiederebbe qualcosa in meno, tre o quattro anni massimo, per avere più forza in sede di trattative in futuro.

OMNISPORT | 13-10-2021 18:25