Barcellona: la nuova idea è Bellerin

31-08-2022 12:48

Il Barcellona vorrebbe chiudere per un terzino destro in questi ultimi scampoli di mercato e il primo nome in lista è quello di Thomas Meunier del Borussia Dortmund. La trattativa conil club tedesco però sembra stentare a decollare, così il club bluagrana starebbe pensando di virare su Hector Bellerin, rientrato all’Arsenal dopo il prestito della scorsa stagione al Real Betis.

Da quanto si apprende leggendo le colonne del Mundo Deportivo, il giocatore sarebbe entusiasta di tornare nel club dove è cresciuto e sarebbe pronto a rivedere il suo ingaggio pur di raggiungere la Catalogna.

Ad aiutare la trattativa il fatto che Bellerin sia ad un anno dalla fine del contratto: per questo motivo i Gunners non dovrebbe fare molti problemi a lasciarlo partire.

