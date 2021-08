Barcellona, proseguono i tagli agli stipendi

Prosegue il lavoro di abbassamento del monte ingaggi in casa Barcellona, con la proprietà in un mare di debiti che cerca di salvare il salvabile, cercando di risparmiare ora dove si può, cioè sugli stipendi dei calciatori, che come ha detto Laporta rappresentano la maggiore spesa del club.

Dopo aver trovato l’accordo con Gerard Piqué per la decurtazione dello stipendio, il club è in trattativa con Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto per arrivare alla stessa soluzione. Ma non è finita qui, perchè altri due giocatori stanno per entrare in questi tagli: come riporta Sport, presto si parlerà con Philippe Coutinho e Antoine Griezmann, ossia i due giocatori dall’ingaggio più alto di tutta la rosa.

OMNISPORT | 19-08-2021 16:46