Barcellona, Sergi Barjuan si presenta: "Io ambizioso, voglio vincere sempre"

29-10-2021 16:37

Sergi Barjuan, fino a ieri allenatore del Barca B, è diventato tecnico ad interim della prima squadra fino a nuovo ordine, o meglio, fino a quando non verrà ingaggiato Xavi, dato da tutti come il più probabile prossimo tecnico blaugrana. Nella giornata di oggi, assieme al presidente del club, Joan Maria Laporta, Barjuan è stato presentato ai microfoni dei giornalisti. Ecco le sue parole:

“Ho l’ambizione di vincere sempre, dobbiamo cercare in tutti i modi di ribaltare questa situazione. Se posso apportare qualcosa, lo farò. La prima cosa da fare è tornare a divertirci giocando a calcio. LaLiga è apertissima, dobbiamo fare punti. Speriamo che i tifosi presenti al Camp Nou possano darci una mano. Dobbiamo stare tutti uniti, non cambieremo il modo di giocare. È facile lavorare con giocatori di così grande talento. Per ora ho condotto solo due allenamenti, tutti vogliono mettersi in mostra. Qualche calciatore del Barça B potrebbe entrare nelle turnazioni”.

