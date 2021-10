Barcellona: Sergi Barjuan tecnico ad interim in attesa di Xavi

28-10-2021 15:23

Sarà Sergi Barjuan a guidare il Barcellona fino all’arrivo di Xavi Hernandez sulla panchina del club ‘blaugrana’. La società guidata dal presidente Joan Laporta ha annunciato di aver affidato all’ex capitano e attuale tecnico del Barça B la Prima Squadra, in attesa di sbloccare la trattativa con l’Al Saad per il ritorno in Catalogna dell’ex centrocampista spagnolo.

Sergi Barjuan prende il posto di Ronald Koeman, esonerato nella notte con una nota ufficiale apparsa sui canali del Barcellona. Fatale la sconfitta di ieri sera sul campo del Rayo Vallecano, in Liga, grazie alla rete di Radamel Falcao.

Il Barcellona ha annunciato la decisione di affidare la panchina a Sergi Barjuan con un comunicato pubblicato sul sito: “L’FC Barcellona informa che Sergi Barjuan, attuale allenatore del Barça B, assumerà provvisoriamente la direzione tecnica della prima squadra. L’incarico provvisorio alla guida della prima squadra si concluderà non appena il Club annuncerà l’arrivo di un nuovo allenatore, dopo l’esonero di Ronald Koeman. Il presidente dell’FC Barcellona Joan Laporta presenterà Sergi Barjuan alla prima squadra questo pomeriggio, prima dell’allenamento in programma alla Ciudad Deportiva. Sergi Barjuan sarà presentato ai media domani, venerdì, dalle 13:00, nella sala stampa della Ciudad Deportiva in occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita Barça-Alavés, compagnia del presidente Joan Laporta”.

