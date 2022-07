Barcellona: ter Stegen tra i possibili partenti

27-07-2022 22:45

Il Barcellona necessita di compiere almeno una cessione importante per inserire i nuovi acquisti nella lista da utilizzare alla prossima Liga. Secondo Cadena Ser, i blaugrana studiano anche una seconda opzione qualora Frankie De Jong dovesse continuare a rifiutare offerte dalla Premier League. A far respirare il monte ingaggi potrebbe essere Marc-Andre Ter Stegen, titolare inamovibile ma con uno stipendio di 10 milioni di euro netti a stagione, considerati troppi per la situazione economica e finanziaria dei blaugrana.

