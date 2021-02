Bardi: "Per me era una gara speciale"

Il Frosinone allunga il digiuno di vittorie non andando oltre lo 0-0 in casa del Pisa nel recupero della 16a giornata. I ciociari restano davanti ai toscani di un punto, ma distanti dalla zona playoff.

Il portiere del Frosinone Francesco Bardi ha commentato la partita dell’”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” al microfoni di ‘Dazn’: “È stata una partita equilibrata e dura su un campo non facile. Dispiace non aver vinto, perché abbiamo avuto le nostre occasioni come, del resto, ne ha avute il Pisa, ma l’importante era non perdere contro una squadra che ha messo in difficoltà tantissime avversarie. Veniamo da un periodo con tanti problemi, abbiamo perso un po’ la condizione a causa del Covid”.

Per il numero uno giallazzurro, livornese doc ed ex giocatore degli amaranto, la partita valeva doppio…: “Per me giocare qui è una motivazione particolare: da buon livornese speravo di vincere, ma l’importante è aver dato tutto e averci messo cuore e anima”.

OMNISPORT | 02-02-2021 16:52