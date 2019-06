Barella non convince i milanisti: "Era meglio lui”

Dopo anni di delusioni, i tifosi del Milan continuano a dimostrarsi molto scettici nei confronti dell’operato della società. Ne è dimostrazione quanto accaduto sul web in seguito alla notizia diffusa oggi del grande interesse del club rossonero per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale, per il quale il Milan sarebbe pronto a sborsare 35 milioni più bonus, secondo il Corriere della Sera.

“E BAKA ALLORA?” Barella è uno degli astri nascenti del calcio italiano, è stato seguito dal Napoli e pare essere uno dei primi tre rinforzi chiesti da Antonio Conte all’Inter. Nonostante ciò, però, l’investimento che il Milan sarebbe pronto a fare per il cagliaritano non convince i tifosi rossoneri. Che, invece, spenderebbero la stessa cifra per un altro centrocampista, ben noto al pubblico di San Siro. “Cominciamo bene! Per riscattare Bakayoko 35 milioni erano troppi e ora li spendono per Barella? Mah… Io preferisco Baka tutta la vita”, scrive su una delle pagine dei tifosi rossoneri su Facebook Massimo, non il solo a chiedere al Milan di fare uno sforzo per riprendersi il centrocampista del Chelsea, che pure ha causato parecchi problemi nello spogliatoio rossonero. “Ma a sto punto questi 35 milioni non si potevano usare per riscattare Baka??”, aggiunge Gary, così come Lorenzo: “Ma allora riscattate Bakayoko, ci vuole molto a capirlo?”.

“COME GAGLIARDINI”. Altri, invece, non sono convinti da Barella perché negli ultimi mesi il centrocampista è stato più volte accostato all’Inter. “E basta lui vuole andare all’Inter”, scrive Milan Forum, mentre per Matteo non è sui giovani italiani che bisogna puntare: “Barella giocatore buono nel Cagliari… Arriva all’Inter o al Milan e fa la fine di Gagliardini”. Insomma, lo scetticismo nei confronti della dirigenza continua, anche dopo l’addio di Leonardo.

