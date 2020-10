Bargiggia al veleno: L'Inter può risalire solo in un modo

Due indizi fanno quasi una prova e due pareggi in Champions fanno quasi eliminazione, considerando che l’Inter deve ancora affrontare la corazzata del girone, ovvero il Real Madrid. C’è aria tesa in casa nerazzurra dopo lo 0-0 con lo Shakhtar che rende il girone sempre più in salita e scatta la caccia ai colpevoli. Se molti se la prendono con Lautaro o con l’arbitro per un rigore non visto, nella bufera ci va di diritto Antonio Conte che non riesce a trovare la quadra. Tra coloro che lo hanno sempre criticato c’è Paolo Bargiggia che si scatena sui social.

Bargiggia chiede esonero di Conte

Il giornalista di Mediaset da sempre pizzica Conte ma stavolta va dritto all’obiettivo e su twitter ne chiede l’esonero. Scrive Bargiggia: “Sempre più convinto che Conte sia un sopravvalutato e oramai anacronistico nelle idee e nelle conoscenze tattiche per giocare in Europa“.

Poi conclude: “Da uno che guadagna 11.5 mln netti l’Inter deve pretendere molto di più. O, come ho già scritto, licenziarlo!”.

Anche i tifosi delusi da Conte

Fioccano le reazioni e la sensazione è che anche i tifosi siano stufi: “Sono d’accordo non cava un ragno dal buco” o anche: “Discreto allenatore, ormai il suo gioco lo conoscono tutti”, oppure: “Dove c’è il gioco? Dove c’è il sistema? Veramente con Conte non vedo solo Palle lunghe! Con questa Rosa possiamo fare de più. Basta palle de 40 metri! Basta con la difesa a 3! Lascia Eriksen fare il 10! Tempo di cambiare”.

C’è chi sottolinea: “Gioca allo stesso modo da anni: palla sulla prima punta che fa la sponda di prima o la tiene e fa lino due con l’altra punta. Basta avere un difensore attento che anticipi Lukaku e l’Inter non sa più come attaccare. Stupisce che ancora ci siamo squadre che prendano gol così”. Anche qualche juventino è d’accordo: “Noi juventini festeggiamo tutti gli anni il 15 luglio: data di liberazione da Andonio Gonde”. Infine la voce fuori dal coro: “L’esonero non mi sembra possa essere una mossa così geniale, considerando che dovrebbero comunque pagargli l’ingaggio”.

