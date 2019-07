Bargiggia massacra Ancelotti, tifosi del Napoli furiosi

Finora è appeso molto alle speranze il mercato del Napoli in merito ai big: da Pepè (ieri gli agenti del francese hanno incontrato Giuntoli a Dimaro) a James, per il quale il braccio di ferro continua fino a Icardi, Lozano e chissà chi altri. Per Ancelotti il Napoli già così com’è è più forte dell’anno scorso, con l’arrivo di Manolas, Di Lorenzo ed Elmas mentre i tifosi – che ieri hanno applaudito tutti in piazza nel corso della presentazione ufficiale della squadra – continuano a sognare. C’è chi però sostiene che il vero problema non sia acquistare altri campioni ma che il gap sia nel manico.

L’ACCUSA – Non è la prima volta che Paolo Bargiggia prende duramente di mira Ancelotti, era successo già in passato ma ora il giornalista di Mediaset su twitter va ancora giù pesante e scrive: “Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione”.

LE REAZIONI – Increduli i tifosi azzurri che si scatenano sui social: “Al di là della presunzione, immotivata, che c’è in questo tweet, non riesco a capire perchè si debba definire Ancelotti a fine carriera” o anche: “Da tifoso del Napoli spero che Bargiggia abbia torto. De Laurentiis sembra intenzionato ad allestire una squadra competitiva e, con la nuova politica dei prezzi, riportare il pubblico al San Paolo. Come appassionati meriteremmo di vincere finalmente il campionato”. Numerose le offese a Bargiggia (“Qualsiasi commento è inutile, tempo sprecato”), c’è chi però sposta l’obiettivo: “Il problema è Aurelio De Laurentiis che ha la manina corta non Ancelotti”. E a chi fa notare al giornalista che già l’anno scorso il Napoli ha ottenuto risultati e gioco Bargiggia replica sarcastico con due emoticon di faccine che si rotolano dalle risate: “Risultati? Gioco?”.

SPORTEVAI | 26-07-2019 09:37