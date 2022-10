Bari, record di spettatori al San Nicola: sfondata quota 100 mila spettatori

17-10-2022 17:45

Archiviata la prima sconfitta in campionato, in casa contro l’Ascoli per 2 a 0, il Bari torna ad analizzare le – tante – note positive di questo inizio stagione. Tra queste, oltre all’attuale secondo posto in classifica in qualità di neopromossa, la quota record di spettatori, arrivata a sfondare, questo weekend, le centomila unità, per l’esattezza 102mila 719.

Come si legge dal comunicato reso noto dalla società pugliese: “Nuovo turno casalingo giocato al San Nicola e ancora una volta i numeri fatti registrare dall’impianto di via Torrebella lasciano senza parole con l’ennesima vetta conquistata nella speciale classifica di giornata in quanto a presenze sugli spalti in Serie B. E ancora, i 31.582 spettatori presenti contro l’Ascoli (secondo dato stagionale dopo i 35.377 fatti registrare nella gara d’esordio contro il Palermo), rappresentano il 4° pubblico più numeroso di giornata, alle spalle dei 75.542 di San Siro, dei 50.000 circa del Maradona e dei 45.000 circa dell’Olimpico sponda biancoceleste (in attesa di Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina di questa sera), ben superiori ai 22.269 del derby Torino-Juventus o dei 16.101 di Palermo-Pisa, per guardare alla cadetteria. Ma il pubblico del San Nicola ha fatto registrare un altro dato sensazionale: sono infatti bastate solo 4 partite giocate sul terreno dell'”Astronave” per superare quota 100.000 presenze stagionali, esattamente 108.998 con una media di 27.250 (l’8a media più alta del calcio italiano). Superata anche la stagione 2010-2011 quando, nelle prime 4 gare interne, le presenze erano state 102.719. Che il pubblico biancorosso sia assolutamente fuori categoria lo si evince dal fatto che, in Serie B, hanno superato le 50.000 presenze stagionali solo Genoa (attualmente a quota 96.695), Palermo (100.468 ma in 5 gare casalinghe disputate) e Cagliari (68.490 anche in questo caso fatti registrare in 5 gare). Ed ora c’è grande attesa per il prossimo impegno casalingo che attende mister Mignani e i suoi ragazzi e che vedrà la Ternana, attuale capolista, fare visita ai biancorossi il prossimo 28 ottobre. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia un’altra, magica, serata di calcio e spettacolo, ovviamente fuori categoria“.