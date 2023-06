Bari-Sudtirol: record stagionale di spettatori in B

Al San Nicola hanno seguito la semifinale di ritorno dei play off in 51.621, un pubblico da massima serie

03-06-2023 11:43

A fine partita hanno festeggiato il raggiungimento della finale dei play off di Serie B in 51.621. Il San Nicola di Bari ha fatto il record stagionale di spettatori nel campionato cadetto per la partita contro il Sudtirol, risolta, una gol di Benedetti nonostante i galletti fossero in inferiorità numerica. Nel 2014, contro il Latina, sempre il San Nicola aveva visto assiepati 50.895 persone.

Il record assoluto resiste da 20 anni: il 31 marzo 2003, all’allora San Paolo di Napoli, in 64.367 assistettero alla vittoria dei partenopei per 2-1 contro il Vicenza.