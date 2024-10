Barlaam, Gigli, Ghiretti, Terzi e Raimondi: i paralimpici del nuoto e il segreto della grande Italia di Parigi

I cinque atleti azzurri hanno scritto pagine importanti nella storia dello sport italiano. Si sono così raccontati al Festival di Trento spiegando la chiave del loro successo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è un’Italia che vince e che merita gli onori della cronaca. È quella delle Paralimpiadi di nuoto con i campioni dorati Simone Barlaam, Carlotta Gigli, Giulia Ghiretti, Giulia Terzi e Stefano Raimondi. Parliamo di ragazzi capaci di portare a casa in totale ben venti medaglie, quanto basta e avanza per meritarsi i complimenti del presidente CIP Luca Pancalli e di tutti gli appassionati italiani.

Lo sport per Pancalli

Qual è l’obiettivo di chi fa sport? Mettersi in gioco, competere, vincere o almeno provarci. Luca Pancalli dal palco del Festival di Trento ne ha delineato i tratti validi per ogni tipo di atleta: “Tutti quelli che fanno sport devono poter pensare di essere nati per vincere, tutti devono essere messi nella condizione di provarci“. Riuscirci, poi, è un altro paio di maniche e in questo sono stati straordinari gli sportivi paralimpici del nuoto azzurro.

La ricetta del successo di Ghiretti

E allora è giusto che i vari Simone Barlaam, 34 anni, Carlotta Gigli, 23, Giulia Ghiretti, 30, Giulia Terzi, 29 e Stefano Raimondi, 26, si prendano tutti i meriti per l’impresa realizzata. Sono gli alfieri azzurri della miglior nazionale di nuoto del pianeta, capace di conquistare in totale 20 medaglie tra le quali 12 ori. Il segreto di questo successo lo ha spiegato la Ghiretti: “Se oggi arrivano i risultati il merito è anche dell’amicizia che c’è tra di noi“.

L’eccellenza italiana sintetizzata dai 5 atleti

Dalla piscina al palco, gli azzurri si sono dilettati nei ricordi dei loro percorsi passati inevitabilmente attraverso sacrifici attraverso i quali si è arrivati poi a realizzare il grande sogno. I Giochi di Parigi sono stati per l’intero movimento sportivo nazionale un grande successo date le 71 medaglie complessive e il sesto posto nel medagliere generale. Tra i tanti campioni, un plauso anche a Baarlam, Gigli, Ghiretti, Terzi e Raimondi che hanno tenuto alta la bandiera tricolore.