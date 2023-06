Barone: "Amrabat? Processo lungo"

Il dirigente della Fiorentina: "Ci saranno delle richieste sui nostri giocatori e andremo a valutarle una per una".

10-06-2023 15:24

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone in conferenza stampa ha parlato del futuro di Amrabat: “Siamo qui a proteggere il nostro asset. Se arriveranno richieste, saremo pronti a valutarle per accontentare noi e Amrabat, ma sarà un processo lungo”.

“Ora vedo Italiano, Burdisso e Pradè. Ci saranno delle richieste sui nostri giocatori e andremo a valutarle una per una. In entrata? Escono fuori 50mila nomi, ma i giocatori che andiamo a prendere bisogna proteggerli per non far schizzare il prezzo alle stelle”.