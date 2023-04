Baroni: “Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento”

Il tecnico in conferenza stampa: “Nel primo tempo siamo andati a prenderli, nel secondo siamo arrivati in ritardo sulle seconde palle e loro sono stati più reattivi”

03-04-2023 22:14

Il tecnico del Lecce Marco Baroni, in conferenza stampa, ha analizzato e commentato la sconfitta odierna in trasferta contro l’Empoli.

Ecco le dichiarazioni del tecnico della squadra pugliese: “Dobbiamo scrollarci di dosso questo momento, abbiamo fatto meglio il primo tempo che il secondo. Nel primo tempo siamo andati a prenderli, nel secondo siamo arrivati in ritardo sulle seconde palle e loro sono stati più reattivi. Non dobbiamo vedere la classifica ma le prestazioni perché a volte non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo perdere la fiducia e la convinzione e sentire il peso del risultato a tutti i costi”

In chiusura: “Noi avevamo prima spensieratezza, eravamo spregiudicati, dobbiamo tornare ad averlo perché è stata la nostra forza. Dobbiamo essere compatti, ci serve un risultato e lo faremo”.