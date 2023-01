Basket, a Treviglio arriva Luca Vitali

09-01-2023 14:12

Luca Vitali è un nuovo giocatore della Blu Basket Treviglio.

A renderlo noto il club: “Comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Luca Vitali, play/guardia di 201 centimetri, nato il 9 maggio 1986 a San Giorgio di Piano (Bologna). Il giocatore sarà presentato martedì 10 gennaio (domani) alle ore 11:30 con una conferenza stampa presso la sala stampa del PalaFacchetti. Vitali è un playmaker puro di grande fisicità con doti eccezionali di passatore: con Cinciarini detiene il record del maggior numero di assist in una sola gara (18, registrato in due occasioni) di Serie A ed è al terzo posto, dietro a Pozzecco e Cinciarini, nella graduatoria “all time” della massima serie. Luca è fratello maggiore di Michele, anch’egli giocatore di basket attualmente in forza a Reggio Emilia: anche i genitori hanno giocato a pallacanestro ad alti livelli. Vitali (con Recalcati e Myers) ha fatto parte del cast del film diretto dal regista Alessandro Valori, “Tiro libero”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017”.