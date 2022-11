Basket, allarme infortuni in Olimpia: Messina fa il punto

21-11-2022 09:25

Ettore Messina, dopo la gara di Campionato di ieri, ha fatto il punto sulla situazione infortuni.

“Shields entro fine mese farà un controllo e speriamo che gli consente di cominciare la riabilitazione vera e propria. Non si parla di rivederlo prima del nuovo anno. Gigi ha avuto un virus che l’ha sdraiato e adesso non è ancora in grado di riprendere a fare del lavoro vero. Tonut dovrebbe tornare nella prima metà di dicembre, un mese dopo l’infortunio. Billy Baron invece è l’unico che abbia già fatto qualcosa. Se va tutto bene, potrebbe ripartire domenica prossima a Treviso. Gli assenti erano un bel quintetto, un quintetto che può giocare partite di EuroLeague”.

Su Tim Luwawu-Cabarrot: “È un giocatore che può aiutarci, occupa il ruolo naturale di Shavon Shields e Gigi Datome: dovrebbe consentirci di superare questo momento in cui non abbiamo nessuno dei due. È un giocatore che ha giocato tanto in Nazionale, ha fatto qualche anno di NBA, quindi ci contiamo”.