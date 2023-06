Per la guardia altre tre stagioni con la maglia della società bresciana

12-06-2023 15:47

Amedeo Della Valle giocherà per altre tre stagioni nella Germani Brescia, che milita nella Serie A di basket. A comunicare il prolungamento è stato lo stesso giocatore. Parlando con ‘Brescia Oggi’, la guardia ha detto di essere “contento e credo che sia l’aspetto più importante. Anche perché le responsabilità saranno condivise da tutta la squadra: chi come me resterà a Brescia sa che ha vissuto una stagione strana, in cui forse il mio ritorno last minute ha destabilizzato eccessivamente”. E per quanto riguarda la prossima stagione Della Valle ritiene necessario “un po’ più di brio. Nell’ultima annata siamo stati un po’ troppo lenti. Perdere giocatori chiave per infortunio non ha aiutato a trovare il giusto equilibrio”.