Basket, Antetokounmpo da urlo: 31 punti in 20' e Spagna demolita

09-08-2022 21:59

Giannis Antetokounmpo, da solo, demolisce la Spagna e fa tremare l’Europa.

L’MVP dei Bucks, nella partita che si è disputata questa sera (martedì 9 agosto, ndr) a Oaka, contro la Spagna ha messo a segno 31 punti in 20’. Non solo. Il tabellino di Antetokounmpo parla anche di 9 su 10 da due, 2 su 3 da tre, 7 su 10 ai liberi, 10 rimbalzi e 3 assist. Il risultato finale è stato di 86 a 70 per gli ellenici (31-13, 19-22, 13-22, 23-13). Nelle scorse ore, il miglior giocatore della storia dei Bucks aveva detto: “Fate solo domande su di me, come se ci fossi solo io. Non potete pensare che gli altri 11 giocatori si adattino a me. Sono io che mi adatto a loro, e faccio tutto quello che serve alla squadra, come difendere forte e giocare anche da centro se serve”.

Antetokounmpo e la Grecia sono nel gruppo C dell’Europeo, lo stesso dell’Italia (insieme a Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia). La sfida fra le due squadre è in programma il 3 settembre (palla a 2 alle ore 21).