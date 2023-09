Basket: Argentina, lite furiosa in campo, nonno di un giocatore muore di infarto

La partita di basket tra Gimnasia e Racing finisce in rissa e ad avere la peggio è stato un 74enne nonno di un giocatore, stroncato da un infarto

29-09-2023 11:55

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Epilogo drammatico durante una rissa scoppiata in occasione della partita di basket tra Gimnasia e Racing, in Argentina. Un uomo di 74 anni, che aveva raggiunto il palazzetto per assistere alla gara del nipote, ha infatti perso la vita dopo essere stato stroncato da un infarto.

Follia in Argentina: la partita di basket rovinata da una rissa furiosa

Mercoledì sera, a La Plata, si giocava la sfida tra Gimnasia e Racing, valevole per la categoria Beta della Coppa d’Argento. Al termine della partita è scoppiato il finimondo. Con gli atleti delle due squadre che se le sono date di santa ragione. La rissa è stata talmente furiosa e fuori controllo che dal palazzetto dello sport si è spostata in strada, coinvolgendo di fatto anche il pubblico presente sugli spalti.

All’improvviso il caos: ecco cosa avrebbe dato il via alla rissa

In base alle testimonianze dei presenti, la situazione sarebbe degenerata al termine dell’incontro. Mentre i giocatori del Gimnasia facevano stretching post partita, uno del Racing, anziché imboccare il tunnel per abbandonare il parquet, avrebbe cercato un contatto con l’allenatore del ‘Lobo’. In pochi secondi i nervi sono saltati ed è stato un tutti contro tutti.

Rissa alla partita di basket: il nonno di un cestista vittima di un malore

Ad avere la peggio è stato Daniel Eduardo Mollo, anziano di 74 anni, che, in compagnia dei suoi figli, stava assistendo alla partita del nipote, giocatore del Racing. Da quanto si è appreso, nel bel mezzo della rissa, i giocatori del Racing e alcuni genitori sono tornati disperati all’ingresso del centro sportivo per segnalare la presenza di un uomo a terra.

Inutile la corsa in ospedale: per il 74enne non c’è stato nulla da fare

Secondo quanto riferito dai media locali, i paramedici erano già andati via dall’impianto, per cui si è dovuto attendere l’arrivo di un’ambulanza, giunta sul posto dopo pochi minuti. L’uomo, a cui in passato erano già stati applicati due stent per problemi cardiaci, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Martín, ma non c’è stato nulla da fare. Fatale l’infarto accusato durante la rissa che ha visto coinvolti i giocatori di Gimnasia e Racing.