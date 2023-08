Daspo a una nonna di 71 anni: la sentenza choc dopo la rissa scoppiata a una gara tra Pulcini

Sei daspo di cui uno a una nonna di 71 anni. La Questura di Cremona ha chiuso così il caso sorto dopo una rissa scoppiata in una partita tra ragazzini nati nel 2003

29-08-2023 18:24

Daspo a una nonna 71enne e ad altre cinque persone per una rissa scoppiata durante una partita tra ragazzini nati nel 2013. Arriva oggi la decisione della Questura per i fatti risalenti al maggio scorso.

Sei Daspo per una partita tra Pulcini

Sembra incredibile, ma anche un torneo estivo tra Pulcini può trasformarsi nel palcoscenico di scontri tra quelli che, prima che essere “tifosi”, dovrebbero semplicemente essere parenti pronti a godersi una giornata di calcio con i propri figli o nipoti a divertirsi in campo. A quanto pare, però, anche in questi frangenti la situazione può degenerare e sfociare in rissa.

Ed è quello che è accaduto lo scorso 21 maggio in provincia di Cremona, che ha costretto l’intervento delle Forze dell’Ordine e ha portato, oggi, a oltre tre mesi di distanza a ben 6 Daspo, uno fatto recapitare a una nonna di 71 anni, rea di essersi scagliata contro la mamma di un ragazzino.

Le motivazioni della Questura

Come spiegato dal Questore di Cremona, Michele Sinigaglia, e riportato da La Gazzetta dello Sport, le persone coinvolte nella rissa sono state individuate come:

Responsabili dei gravi episodi di violenza posti in essere al centro sportivo Enzo Saronni, grave per il clamore suscitato e per la pericolosità sociale delle condotte realizzate, alcune delle quali indirizzate a danno di minori. Forse ti può interessare Brescia-Cosenza, maxi-Daspo della Questura per gli scontri dopo la gara playout Ben 75 provvedimenti firmati nei confronti di altrettanti ultras della squadra lombarda protagonisti degli incidenti dello scorso 1 giugno durante e dopo la gara dei playout

La miccia scatenante

L’episodio increscioso si è verificato a Pianengo, nell’ambito di un torneo organizzato dalla squadra di casa, la Pianenghese. Mentre i campo andava in scena la gara tra i Pulcini di Soresinese e Ripaltese, sugli spalti si è scatenato il putiferio. Una vera e propria rissa tra genitori, con la nonna e la mamma 39enne ad accendere la miccia.

Secondo le ricostruzioni il motivo scatenante sarebbero alcuni schiaffi rifilati dalla 71enne al figlio della donna dopo un fallo di gioco. Da lì, il battibecco allargato e l’intervento necessario dei Carabinieri di Crema e Vailate. “Una scena inqualificabile e da condannare, perché avvenuta davanti agli occhi dei bambini”, avevano spiegato all’epoca dei fatti i dirigenti della Pianenghese.

Danno anche ai minori

Nella nota diffusa in giornata dalla Questura di Cremona si apprende, inoltre, come i provvedimenti puntino a: