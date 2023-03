Lazio-Roma, in Sud bandiera nazista. Abodi: "Daspo di 5 anni"

Un tifoso ha esposto due soldati della Wermarch con l'elmetto giallorosso.

25-03-2023 19:05

Non soltanto il tifoso con la maglia “Hitlerson 88”, durante il derby Lazio-Roma in Curva Sud è stata esposta un’immagine che richiama al nazismo: una bandiera con la scritta Asr e le facce di profilo di due soldati nazisti della Wermarch con l’elmetto giallorosso.

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, su Twitter è intervenuto annunciando il provvedimento preso: “Segnalato stamattina (sabato, ndr), identificato nel pomeriggio, daspato in serata. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al rispetto senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi”. Come spiega la questura, per il tifoso è arrivato un daspo di cinque anni.