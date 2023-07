Brescia-Cosenza, maxi-Daspo della Questura per gli scontri dopo la gara playout

Forse ti può interessare

Consiglio Figc, ripescaggi Serie B: Brescia prima scelta, poi il Perugia. Mantova in Serie C

Brescia primo e Perugia secondo. Questa la graduatoria per le riammissioni in Serie B stilata oggi dal Consiglio federale. In Serie C, c'è il Mantova, ma nulla è ancora deciso