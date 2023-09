Ciclismo, Van Hooydonck in condizioni critiche: infarto alla guida e spaventoso incidente

Paura nel mondo del ciclismo per Nathan Van Hooydonck. Il corridore, protagonista dell’ultimo Tour de France con la Jumbo-Visma, ha sofferto un infarto mentre era alla guida con la moglie incinta

12-09-2023 14:59

Paura nel mondo del ciclismo per le condizioni di Nathan Van Hooydonck. Il corridore belga che è stato uno dei protagonisti del Tour de France, ha avuto un infarto mentre era alla guida della sua auto ed ha avuto anche un incidente spaventoso.

Van Hooydonck: le condizioni del corridore belga

Sono critiche le condizioni di Nathan Van Hooydonck dopo un incidente a Kalmthout: il ciclista era in auto insieme alla moglie (incinta di qualche mese) proprio per accompagnare quest’ultima ad alcune visite di controllo ma ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa di un infarto alla guida. In quel momento iil 27enne belga stava procedendo ad alta velocità e l’impatto è stato fortissimo: immediata la rianimazione sul luogo dell’incidente con corsa all’ospedale. La moglie non ha sofferto conseguenze gravi ed è stata sottoposta ad alcuni controlli.

Van Hooydonck combatte: una carriera da gregario

Nella carriera di Nathan Van Hooydonck non ci sono successi importanti ma il suo ruolo da “gregario” lo ha reso molto apprezzato nel mondo del ciclismo internazionale e la Jumbo-Visma (una delle squadre più importanti al mondo), lo ha scelto proprio per affiancare i suoi campioni. E il suo lavoro è stato ripagato sia da Roglic (che ha aiutato a vincere la Vuelta nel 2021) sia nel tour vinto da Vingegaard. Ora però c’è da scalare una montagna più importante.

Ciclismo e problemi cardiaci: un connubio che preoccupa

Nel corso degli ultimi anni sono stati diversi i corridori nel mondo del ciclismo che hanno dovuto fare i conti con problemi di cuore. Il più noto è quello che ha colpito l’italiano Sonny Colbrelli che ha subito un arresto cardiocircolatorio mentre stava correndo la prima tappa del Giro di Catalunya. Un episodio che poi ha portato il ciclista italiano, vincitore anche di una Parigi-Roubaix, a scegliere la strada del ritiro.