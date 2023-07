Tour de France 2023 pagelle finali: da Vingegaard a Pogacar, da Van der Poel ai sette italiani in gara

Pagellone definitivo di fine Tour con promossi e bocciati, anche se chiunque è arrivato a Parigi ha di che essere contento per essere “scampato” a una corsa folle e senza freni.

Tre settimane a tutta, vissute senza un giorno di tregua. Tre settimane che hanno ribadito al mondo intero che il Tour de France sa rigenerarsi di anno in anno senza che nessuno possa far nulla per tenergli le ruote.

Una corsa che profuma di storia, lanciata però già nel futuro grazie a un disegno pressoché perfetto, come dimostrano i numeri di ascolto di un evento che ha ormai varcato abbondantemente i confini dello sport.

L’omaggio all’Italia nel 2024

Un evento che tra un anno omaggerà l’Italia, essendo proprio il Bel Paese quello deputato a ospitare le prime tre tappe: la Grand Depart toccherà Firenze, sede di presentazione e partenza della prima frazione (chiaro omaggio a Gino Bartali), con arrivo a Rimini. Poi la Cesenatico-Bologna, tappa dedicata alle gesta di Marco Pantani. Infine la Piacenza-Torino, che passerà nelle strade tanto care a Fausto Coppi.

Le pagelle ai protagonisti del Tour

Ma prima di pensare al domani, un salto all’indietro per rivivere quanto detto dalle ultime tre settimane è doveroso. Un pagellone di fine Tour con promossi e bocciati, anche se chiunque è arrivato a Parigi ha di che essere contento per essere “scampato” a una corsa folle e senza freni.

JONAS VINGEGAARD 10. Il Re Pescatore ha concesso il bis, e classifica finale alla mano lo ha fatto da dominatore assoluto. Vingegaard è entrato nell’Olimpo dei grandi corridori capaci di “ammazzare” letteralmente la concorrenza: nessuno l’avrebbe detto fino alla vigilia della cronometro che ha sconvolto gli equilibri della corsa, altrimenti equilibratissima. Il danese è partito forte, guadagnando un minuto su Pogacar nel primo vero arrivo sui Pirenei, poi lentamente si è visto rosicchiare secondi fino ad averli appena 10 di vantaggio, ma il Tour l’ha vinto nella crono, essendo andato a velocità doppia rispetto ai rivali (quasi 5 secondi a km dati a Pogacar, almeno 8 agli altri). Così facendo ha ucciso psicologicamente lo sloveno, che il giorno dopo è crollato anche fisicamente pagando quasi 5’. Vingegaard aveva preparato meglio il Tour e l’ha vinto nell’ultima settimana, da campione. Ora però speriamo di vederlo più spesso durante tutta la stagione: quella maglia meriterebbe più corse.

Le pagelle degl iitaliani

Debita è la premessa: non vinciamo una tappa da 85 frazioni, da quando Nibali nel 2019 si impose nel penultimo arrivo del Tour vinto da Egan Bernal. Sembra passato un secolo, e forse lo è per davvero: in mezzo c’è stato il Covid, Pogacar all’epoca nemmeno si sapeva chi fosse e Vingegaard a malapena si era messo in luce come gregario di Roglic, appena passato alla Jumbo Visma.

Da allora Nibali ha appeso la bici al chiodo e non c’è nessuno in grado di raccogliere l’eredità nei grandi giri. Al Tour poi partivamo con soli 7 uomini, roba che non si vedeva da decenni. Siamo riusciti a lasciare un segno con Giulio Ciccone, ma la luce in fondo al tunnel ancora non si intravede.