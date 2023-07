Tour 18 tappa: Asgreen, colpo di reni. Doping, Vingegaard spazza via i dubbi: "Mano sul cuore: sono pulito"

La Danimarca continua a fare la voce grossa sulle strade di Francia: non bastasse il dominio della maglia gialla, arriva l’acuto del finisseur della Soudal Quick Step

Stavolta la fuga è arrivata, nella tappa 18 del Tour de France, ed è stato tutto merito di Victor Campenaerts. Che ha tirato a tutta negli ultimi chilometri, deciso a lanciare il compagno di squadra Pascal Eenkhorn, che pure nulla ha potuto contro Kasper Asgreen che sulla linea del traguardo l’ha preceduto di mezza bicicletta.

Eppure, a tenere banco sono state le parole della maglia gialla, Jonas Vingegaard, intervenuto una volta per tutte per mettere a tacere le voci e le insinuazioni legate alle sue prestazioni sovrumane. C’è già chi guarda al doping, lui spazza via ogni dubbio.

Come è andata la tappa

La Danimarca insomma continua a fare la voce grossa sulle strade di Francia: non bastasse il dominio di Vingegaard, ormai prossimo a vestire per il secondo anno di fila la maglia gialla a Parigi, arriva anche l’acuto del finisseur della Soudal Quick Step, che “tradita” da Julian Alaphilippe ha trovato un po’ di gloria quasi in zona Cesarini.

Delusione per i velocisti, costretti ad accontentarsi della volata per il quarto posto che ha visto al solito Jasper Philipsen regolare i soliti noti, ma con minori motivazioni. Il gruppo ha provato a forzare il ritmo negli ultimi 30 chilometri, ma la scelta di Campenaerts di abbandonare i due compagni di fuga Asgreen e Abrahamsen per attendere Eenkhoorn e riportarlo sulla testa della corsa ha fatto tutta la differenza del mondo.

Domani chance per i fuggitivi

Il belga con le sue doti da cronoman ha tenuto praticamente da solo il gruppo a debita distanza, e alla fine i conti sono tornati per una manciata di secondi appena, quanto basta però per consentire ad Asgreen di fare festa.

Giornata tranquilla per i big dopo le botte da orbi della crono e della frazione di ieri. Domani tappa un po’ più mossa e altra chance per eventuali fuggitivi.

La maglia Gialla e le prestazioni monstre

Inutile nascondersi: con la corsa che ormai ha poco da dire rispetto alla vittoria finale, le attenzioni sono tutte rivolte alle grandi prestazioni sfoderate da Vingegaard che, soprattutto nella tappa a cronometro di martedì 18 luglio, ha lasciato sbigottiti per la differenza di marcia e di pedalata rispetto a qualunque altro avversario.

Per dire, uno come Wout Van Aert – che ha lasciato la corsa per correre al capezzale della moglie, fresca di parto – ha fatto tanto di cappello dicendo chiaramente che si tratta di livelli per lui inarrivabili.

L’evidenza: la maglia Gialla, in 22,4 km di crono, ha lasciato Tadej Pogacar, secondo, 1′ 38” dietro. I sospetti – se si parla di ciclismo – sono sempre – ma non sempre giustamente – dietro l’angolo e per spazzare via ogni dubbio è intervenuto proprio lui, Vingegaard. Lo ha fatto mezzo stampa, parlando al quotidiano belga Het Laatste Nieuws e all’olandese NOS:

Capisco lo scetticismo e che sia difficile per alcuni credere nel ciclismo, visto quanto accaduto in passato. Ma siamo corridori diversi da allora. Dico con la mano sul cuore: non faccio niente di proibito. Non prendo nulla che non darei a mia figlia. Non sono tempi di Lance Armstrong. Corriamo con carburante diverso. Sono sicuro al 100% che nessuno mi toglierà mai le vittorie.

Le pagelle della tappa (i migliori e i peggiori)

KASPER ASGREEN 9. Sceglie la giornata giusta per tornare ad esultare dopo aver già fatto il colpo grosso a inizio stagione al Fiandre. Nella volata sembra essere messo peggio come posizione di partenza, però le gambe reggono e alla fine riesce a restare davanti a Eenkhoorn e Abrahamsen per mezza ruota. Salva il Tour della Soudal Quick Step, e Lefevere ringrazia sentitamente.

VICTOR CAMPENAERTS 9. Monumentale pensando a quanto si spende nel finale di tappa per riportare sotto Eenkhoorn e offrigli la chance della vita di vincere una tappa al Tour. Alla fine il gettone lo incassa Asgreen, ma la sua straordinaria combattività è da lodare. Magari il torto l'ha fatto al connazionale Philipsen, che già pregustava la cinquina…

JASPER PHILIPSEN 7. Il suo lo fa, come sempre, ma stavolta il gruppo ha fatto male i conti e la volata vale solo per un "misero" quarto posto. Detto ciò, lui la vince lo stesso, giusto per tenersi in forma in vista di Parigi.

MATTEO TRENTIN 6,5. Arriva un segnale da parte del veterano di casa Lidl Segrafedo, che piazza una volata vecchia maniera riuscendo a chiudere abbondantemente in top ten. questo significa che la gamba c'è e domani, in una tappa che potrebbe strizzargli l'occhio, avrà diverso occhi puntati addosso per cercare di interrompere il digiuno di successi italiani alla grand boucle, salito oltre le 80 tappe consecutive.

GIULIO CICCONE 6. C'era qualche punto da poter conquistare in ottica maglia a pois, ma stavolta nessuno si è mosso, né lui e nemmeno Gall che rimane staccato a 6 punti. Si deciderà tutto sabato, ma anche domani occhio a tenere le antenne dritte.

WOUT VAN AERT 5,5. Il voto non è tanto dovuto alla decisione di ritirarsi, ho annunciata prima del Tour è divenuta realtà adesso che la compagna lo sta per rendere padre. Il voto è un po' quello del suo Tour, che non lo vedrà arrivare a Parigi: zero vittorie di tappe, quattro piazzamenti, diverse arrabbiature e tante drenate per Vingegaard. A livello personale i conti non tornano, ma ha lavorato tanto di squadra e adesso che Jonas è tranquillo anche Wout ha preferito tornarsene a casa.

La classifica generale dopo la 18esima tappa

1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 67:57:61

2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:35

3 – YATES Adam UAE Team Emirates 10:45

4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01

5 – YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19

6 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50

7 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50

8 – GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11

9 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 – GAUDU David Groupama – FDJ 17:57