Tour de France, oggi 17° tappa da Saint Gervais Mont Blanc a Courchevel di 165,7 km: l'Italia confida in Ciccone

L’ultima tappa alpina: Col des Saisies (13,5 km al 5%), Cormet de Roselend (20 km al 6,6%), Col du Tra (salita di 11,5 km, con il GPM posto a Longefoy dopo 6 km al 7,5%, i più duri) e Courchevel

19-07-2023 08:39

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Nessuno avrebbe osato immaginare di vedere Jonas Vingegaard avanti di 108 secondi a 4 tappe dalla fine del Tour (5 con la passerella di Parigi). Nessuno, tranne che il danese, che nella crono di Clombloux ha rovesciato la corsa, nel senso che l’ha riportata indietro di 30 anni, quando le crono facevano solchi impossibili da chiudere per qualsiasi rivale.

Tadej Pogacar ne avrà di chance per provare a ribaltare il Tour, ma non avrà molto margine per farlo: la 17esima tappa, con partenza da Saint Gervais Mont Blanc della frazione che porterà la carovana a Courchevel rappresenta il penultimo ostacolo per Vingegaard, che dovrà cercare di rispondere colpo su colpo alle velleità del rivale sloveno.

Il racconto della 17° tappa del Tour de France 2023: il percorso

Che dalla crono non è uscito ridimensionato, perché in fondo è stato il danese a fare la storia: Pogi non vuol arrendersi e avrà 5 GPM per provare a inventarsi qualcosa. Magari con l’aiuto di Adam Yates, da ieri risalito al terzo posto nella generale davanti a Carlos Rodriguez, che ipotizzando un gioco di squadra nel Team UAE Emirates potrebbe andare in fuga e fungere da grimaldello per stanare la maglia gialla.

A quel punto potrebbe davvero succedere di tutto, ma dipenderà anche dalle energie rimaste in corpo dopo 16 tappe estenuanti.

Le difficoltà della 17esima tappa

L’ultima tappa alpina presenta asperità considerevoli: la più dura è posta a fine giornata, arrivo classico del Tour nel campo di atterraggio degli elisoccorsi. Prima ci sono da affrontare Col des Saisies (13,5 km al 5%), Cormet de Roselend (20 km al 6,6%), Col du Tra (salita di 11,5 km, con il GPM posto a Longefoy dopo 6 km al 7,5%, i più duri), e appunto Courchevel.

Qui c’è da fare attenzione alla lunghezza: 28 km al 6%, ma divisi tra il primo tratto (11 km al 6,5%), quello più semplice (salita pedalabile o discesa) con cui si arriva a Méribel e gli ultimi 11 km all’8,5% di media e punte fino al 24%.

Dalla vetta al traguardo ci sono soltanto 6 km, non tutti di discesa: c’è un primo strappo in doppia cifra di circa 400 metri a 2,5 km dall’arrivo e poi l’impennata finale (punte al 18%) da far tremare i polsi. Resta da capire dove vorrà provare ad attaccare Pogacar, ma Vingegaard saprà come difendersi, specie se sarà quello visto nelle ultime tappe.

L’Italia confida in un exploit di Giulio Ciccone, che nella crono ha rafforzato la leadership nella classifica della maglia a pois, ma che ora deve provare a mettere altro fieno in cascina nel tentativo di evitare pericolosi ritorno dalle retrovie. Perché il Tour è ancora lungo, è tutto può succedere.

Classifica generale dopo la 16esima tappa

VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 63:06:53 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 1:48 YATES Adam UAE Team Emirates 8:52 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 8:57 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 11:15 KUSS Sepp Jumbo-Visma 12:56 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 13:06 YATES Simon Team Jayco AlUla 13:46 GAUDU David Groupama – FDJ 17:38 GALL Felix AG2R Citroën Team 18:19