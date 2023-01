Basket, Brandon Davies: "Ci siamo tolti la negatività"

05-01-2023 14:55

Non è stato un bell’inizio di Eurolega per l’Olimpia Milano.

Ora sembra che le cose siano cambiate. Ne ha parlato lo stesso Brandon Davies.

“Quella di lunedì sera è stata una vittoria importante per dare un segnale nel duello con Bologna – ha dichiarato al Corriere della Sera -. Ma non siamo neppure a metà stagione, e non abbiamo fatto ancora nulla di decisivo. Dobbiamo dare continuità a questa serie di successi importanti che ci ha rimesso sulla rotta giusta”.

La vittoria di Belgrado ha dato uno svolta: “Ci siamo tolti la negatività generata dalle nove sconfitte consecutive in Eurolega. Avevamo già vinto a Belgrado, ma quella rimonta ci ha dato sicurezza e fiducia. È cambiata l’inerzia, siamo consapevoli di aver superato il momento critico”.

E poi: “Il colloquio con Messina mi ha fatto sentire un pezzo importante del progetto, mi ha fatto capire quello che sta cercando di costruire e ho percepito la possibilità di migliorare come giocatore. Poi ho ritrovato Kevin Pangos. Siamo grandi amici, abbiamo già giocato assieme a Kaunas e Barcellona”.