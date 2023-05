Il coach della Dinamo Sassari ha parlato in vista di Gara 3 con l'Olimpia Milano

31-05-2023 12:47

La Dinamo Sassari è sotto 2 a 0 nella serie contro l’Olimpia Milano, valida per la semifinale dei playoff scudetto.

A parlare, alla viglia di gara 3, coach Piero Bucchi.

” Come ho detto dopo gara2 mi auguro che il pubblico sia numeroso, abbiamo bisogno dell’energia del palazzetto che sono sempre molto coinvolgenti e carichi. Abbiamo un po’ di amaro in bocca dopo gara2 ma sappiamo che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo di fronte una grande squadra. Abbiamo dimostrato che non siamo andati a Milano per perdere tempo. Mi piacerebbe fare un regalo al nostro pubblico, se dovessimo portare a casa la partita sarebbe proprio bello”

E poi: “Abbiamo avuto un’occasione che ci è un po’ sfuggita. I ragazzi sono stati meravigliosi. Sono stati solidi, duri, abbiamo grande fiducia per quel che si è dimostrato, abbiamo visto un attimo il traguardo, questo ci deve dare positività ma anche la giusta rabbia”.