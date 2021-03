Basket, Caja trova l'accordo con Reggio Emilia

Grazie ad una deroga della Federazione, Caja è pronto a guidare Reggio Emilia. Il coach pavese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha risolto il suo contratto con Varese (scadenza 2022) e trovato un accordo con Reggio Emilia.

La regola dell’impossibilità, da parte di un allenatore, di guidare, nella stessa stagione, due squadre è decaduta in quanto Caja è stato sulla panchina di Varese, in questa stagione, solo in Supercoppa e mai in Serie A. Il suo esonero è arrivato, infatti, lo scorso 5 settembre 2020.

