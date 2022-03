Basket, colpo Brindisi: ritorna D'Angelo Harrison

07-03-2022 14:26

La sconfitta subita in casa contro Brescia è resa meno amara dall’annuncio odierno della dirigenza pugliese. E’ di oggi infatti la notizia del clamoroso ritorno di D’Angelo Harrison con la Happy Casa Brindisi, accordo fino al termine del campionato con opzione per la stagione successiva.

Nella passata stagione, la guardia americana aveva dato sfoggio del suo talento diventando top scorer del campionato in regular season con 18.6 punti di media e arrivando a oltre 19 in Champions League.

In estate il suo passaggio al Prometey aveva gelato la tifoseria brindisina ma allo stesso tempo arricchito e rimpinguato il suo portafoglio. In Ucraina viaggiava ad una media di 16 punti col 40% da tre e la squadra stava inanellando ottime prestazioni sia in campionato che in Champions League, con un bilancio complessivo di 37 vinte e 5 perse.

Adesso però la storia per Brindisi e per Harrison, visto anche la concomitante guerra, cambia radicalmente: dopo il colpo targato Gentile, ingaggiato qualche settimana fa, ecco il grande ritorno di “Mr. Dee” a riscaldare nuovamente i cuori dei tifosi che si erano sentiti traditi.

