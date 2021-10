Basket, Datome lancia l'Olimpia: "Stiamo lavorando bene"

21-10-2021 14:33

L’Olimpia Milano cerca, questa sera. un’altra vittoria contro l’Asvel in Eurolega. A presentare il match, ai microfoni di Sky Sport, Gigi Datome: «Quando arrivano le vittorie vuol dire che stai lavorando bene. Ovviamente non basta, purtroppo siamo solo a ottobre, però bello avere segnali positivi: significa che si sta lavorando nella direzione giusta».

E sugli avversari: «Penso che sia una squadra molto atletica e fisica, che se riesce a mettere tutto questo in campo può mettere in difficoltà chiunque. Quindi sta a noi dare continuità alla nostra identità di squadra, cosa che ci riesce bene soprattutto in casa».

