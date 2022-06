Basket, Datome: "Lo scudetto della maturità"

25-06-2022 10:35

Gigi Datome si è raccontato a Sportweek a una settimana di distanza dalla vittoria dello scudetto con l’Olimpia Milano. Una vittoria importante per l’italiano che negli ultimi minuti di gioco nella gara sei contro la Vistus si è anche commosso.

“Gli scudetti in Turchia sono stati titoli prestigiosi anche per il livello di quel campionato, ma questo ha un valore romantico”.

E poi ha ribadito: “Questo è lo scudetto della maturità e della forza mentale. Per me è stata una serie non facile: Ho giocato bene le prime partite, meno le altre, in termini di minuti e qualità ma mi sono fatto trovare pronto per quella che avrebbe potuto essere decisiva, come in effetti è stato”.

E sul momento in cui hanno capito che avrebbero potuto vincere lo scudetto ha detto: “Quando, prima ancora che iniziasse la serie, quelli di Bologna hanno iniziato a parlare del nostro budget, degli arbitri… Lì ho capito che avevano paura di noi e ho pensato: questo scudetto lo vinciamo”.