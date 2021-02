Basket, David Moss e la denuncia contro il razzismo

David Moss, giocatore di basket americano di Chicago, è ormai in Italia dal 2007. Nella sua carriera ha vestito tantissime maglie di club di serie A, tra cui, Siena, Olimpia Milano e ora Leonessa Bresica.

Su Instagram ha riproposto un messaggio scritto nel 2019 relativo al razzismo, a testimonianza del fatto, che, ancora oggi non è esente dal subire discriminazioni: “Vivo il razzismo ogni volta che mi trovo in una nuova città. È solo quando qualcuno dice: ‘Oh, gioca a basket per la squadra, ecc’ che il velo della discriminazione si sposta e l’accettazione accelera”.

OMNISPORT | 21-02-2021 14:23