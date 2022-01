Basket Derthona, Ramondino "Cremona ci metterà sotto pressione"

14-01-2022 12:07

Palla a due domani pomeriggio alle ore 19.00 al PalaFerraris di Tortona tra Derthona Basket e Cremona.

Due squadre dalle ambizioni piuttosto diverse tra loro: i padroni di casa cercano i punti per conquistare da matricola il diritto di giocare la Coppa Italia 2022 a Pesaro, la Vanoli Cremona invece, una vittoria per riprendersi dall’ultima debacle interna con Trieste e rilanciare la corsa alla salvezza.

Coach Marco Ramondino ha voluto presentare così la delicata gara di domani sera:

“Cremona ci metterà sotto pressione dal punto di vista difensivo. Hanno giocatori capaci non solo di segnare ma anche di creare vantaggi in tutte le posizioni dal playmaker all’ala forte. Dovremo prestare particolare attenzione a questo aspetto oltre alla loro capacità di accendersi durante la partita quando possono prendere il campo in velocità e possono realizzare parziali importanti in ogni momento.

Della gara precedente con Milano ci portiamo dietro diverse cose buone, sulla falsariga della tendenza della squadra in questo periodo. Sul complesso della prestazione ci portiamo delle valutazioni non facili, venendo da un periodo di totale o quasi inattività per Covid. Diciamo che lo sforzo fatto dai ragazzi è stato un bel segnale. Ma per le caratteristiche particolari sia dell’avversario che momento non saprei inserirla in un contesto più ampio”.

OMNISPORT