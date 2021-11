Basket Eurocup, Dusmet: “L’approccio alla partita sarà fondamentale”

17-11-2021 12:09

Quinto impegno stagionale in EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino, ancora a caccia della prima vittoria nella competizione. Questa sera alle ore 20:00 alla BLM Group Arena arrivano i polacchi dello Slask Wroclaw.

Dopo quattro ko consecutivi è il momento di cambiare rotta e provare a vincere contro gli altri fanalini di coda del gruppo A, ovvero i polacchi. L’occasione si presenta stasera tra le mura amiche. Queste le parole pre partita dell’assistant coach Davide Dusmet, per il Corriere del Trentino.

“Lo Slask è una squadra che gioca una pallacanestro disciplinata, che in difesa ha le idee chiare e che in attacco segue gerarchie ben delineate, sono ancora senza vittorie in EuroCup, ma anche quando sono andati in difficoltà o hanno subito parziali hanno sempre reagito e giocato la propria pallacanestro”.

Gli avversari pur non avendo ancora vinto, sono una squadra da prendere con le molle: “A Parigi contro il Metropolitans sono andati vicinissimi ad un grande colpo esterno, con Ankara fuori casa hanno giocato un’ottima partita. In trasferta, insomma, hanno saputo mettere in campo buonissime prestazioni, ecco perché sarà fondamentale il modo in cui approcceremo la gara: in questo siamo stati molto bravi sia con Brescia che a Brindisi. Il livello di fisicità difensiva che abbiamo messo nel secondo tempo in Puglia, sabato sera, deve adesso diventare il nostro standard”.

Uno su tutti è l’avversario a cui prestare maggiore attenzione: “L’avversario da tenere d’occhio? Direi Travis Trice, l’ex Brescia: è un play con grande leadership, capace di prendere l’iniziativa individualmente e di coinvolgere i compagni in attacco. La sua capacità di leggere i momenti e di fare le scelte giuste è un aspetto su cui dovremo fare grande attenzione”.

OMNISPORT