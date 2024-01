Basket Eurolega, Olympiakos-Olimpia Milano: la solita emergenza acuta, ma almeno c'è Napier

Con una squadra decimata, l'Olimpia va al Pireo nella serata in cui torna a giocare con la maglia di Milano quello Shabazz Napier che Messina aspettava da tempo.

02-01-2024 12:33

Ripartire dalle cose buone, quelle che hanno funzionato nell’ultimo periodo. E soprattutto farlo affidandosi a Shabazz Napier, il cavallo di ritorno col quale l’Olimpia Milano è pronta a dare l’assalto alla parte sinistra della classifica di Eurolega. Che stasera, con il via ufficiale del girone di ritorno, porta i biancorossi al Pireo (ore 20,15), ospiti di quell’Olympiakos con la quale in passato le storie tese si sono sprecate, ma che numeri alla mano rappresenta un avversario da battere per rimettere definitivamente la nave sulla rotta giusta. Anche se i problemi e le assenze restano all’ordine del giorno, seppur ormai quasi più nessuno sembra farci caso.

Infermeria affollatissima: recupera solo Flaccadori

La presenza di Napier, reduce da due buone gare disputate in LBA, è la notizia che può far sorridere (almeno in parte) Ettore Messina. Che affiderà all’ex Miami Heat molti dei palloni chiave in una serata dove mancheranno però i vari Mirotic, Ricci, Shields e Lo, e pure Billy Baron, che siederà in panchina ma senza licenza di poter entrare in corso d’opera (insomma, sarà a bordo campo, ma solo per fare numero). Flaccadori c’è, ma a mezzo servizio.

Il ventaglio di scelta è ristrettissimo, Milano però qualche certezza in più se l’è portata appresso, ripensando anche alla vittoria di cuore ottenuta contro il Baskonia giovedì scorso. Serata nella quale Nicolò Melli ha giocato su livelli altissimi, prendendo su di sé il fardello di una risalita complessa e accidentata, ma che l’Olimpia vuol cercare di trasformare in un piccolo capolavoro. Ecco perché inaugurare l’anno con una vittoria al Pireo sarebbe davvero il modo migliore per mandare messaggi anche all’esterno.

Messina indica la via: “Gestire bene i possessi offensivi”

Gennaio sarà un mese chiave nell’economia della stagione dell’EA7 Exchange. La settimana appena iniziata peraltro è quella del doppio turno europeo (venerdì ci sarà da sfidare il Bayern), preludio peraltro alla gara contro Trento di domenica prossima, importante anche in chiave campionato. Farlo con tante munizioni indisponibili è un bel problema, ma Messina ormai a quella sensazione di perenne emergenza pare aver fatto l’abitudine.

“Affrontiamo una squadra come l’Olympiakos che fa della forza fisica e dell’organizzazione le sue qualità migliori. Peraltro al momento è la miglior difesa di tutta l’Eurolega, e questo ci obbligherà a giocare una partita assai intelligente e attenta in ogni fondamentale. Dovremo difendere bene sul loro pick ‘n roll ed evitare di calare d’intensità all’interno dell’incontro. E dovremo avere pazienza in attacco, cercando di gestire nel miglior modo possibile ogni possesso. Non sarà semplice, ma abbiamo i mezzi per farcela”.

Nicolò Melli ha aggiunto un altro aspetto: “Anche se siamo pieni di problemi, già nelle scorse settimane abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti con grande spirito di sacrificio, indipendentemente da chi non può essere presente”.

