Basket: Gregg Popovich saluta Team USA

La notizia era nell’aria da qualche settimana…si aspettava solo l’ufficializzazione che è puntualmente arrivata.

Entro il prossimo mese sarà infatti reso noto l’uomo che succederà a Gregg Popovich alla guida di Team USA. Coach Pop, dunque, tornerà ad occuparsi a tempo pieno dei suoi San Antonio Spurs, mentre le nuove sfide americane (principalmente Mondiali 2023 e Olimpiadi 2024) saranno affidate a un nome diverso.

Ad anticipare la novità è Grant Hill, tramite le colonne di “The Undefeated”, spiegando il profilo ideale del nuovo allenatore: “Qualcuno che capisca il gioco internazionale e ne abbia rispetto. Le dinamiche sono un po’ diverse rispetto a quelle della regular season NBA. Bisogna fare i conti con i giocatori col pugno di ferro ed essere in grado di guidarli“.

E ancora: “Deve saper gestire lo spogliatoio, capire il gioco internazionale, ovviamente allenare, e capire che non è finita. Spendere l’ultimo anno intero a studiare il gioco internazionale è diverso. E’ differente dal nostro, capirlo e rispettarlo è di importanza vitale e non solo per noi, ma anche per i giocatori“.

Nonostante quindi la conquista dell’oro Olimpico in quel di Tokyo, poco più di un mese fa, Popovich saluterà la Nazionale a stelle e strisc

OMNISPORT | 17-09-2021 11:21