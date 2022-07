Basket: i convocati dell’Italia per il ritiro di Pinzolo

14-07-2022 15:39

Sta per entrare nel vivo la stagione dell’Italbasket e il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco, ha diramato la lista dei convocati per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo, in Val Rendena.

Saranno ben 17 gli atleti che saranno a disposizione del nuovo coach dell’Italia. Novità? Ritorneranno Danilo Gallinari e Nicolò Melli (al rientro con la maglia azzurra dopo Tokyo), oltre a Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Quale calendario per l’Italia? Tanti impegni ravvicinati per nazionale di Pozzecco. Al termine del ritiro di Pinzolo, la nazionale si dirigerà verso Bologna, dove venerdì 12 agosto affronterà in amichevole la Francia. Il 16 di agosto ci sarà un nuovo match contro i transalpini, questa volta a Montpellier, e poi il 19-20 agosto sarà il turno del torneo di Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto).

Il programma pre-Europeo si concluderà con le sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2023: il 24 agosto ci sarà la partita contro l’Ucraina (in una sede da definire) e il 27 contro la Georgia (al PalaLeonessa di Brescia).

Ecco la lista ufficiale dei convocati per il ritiro di Pinzolo.

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A)

Atleti a disposizione

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P)

#25 Alessandro Lever (1998, 208, A/C)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A)

#40 Luca Severini (1996, 204, A)

#43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 206, C)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A)