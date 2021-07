Momentaccio per il Team USA che, dopo aver perso la gara di esibizione con la Nigeria, si arrende anche all’Australia (91-83 il finale). Un altro passo falso clamoroso per la squadra favorita per vincere l’oro a Tokyo 2020.

Lillard, autore di 22 punti, analizza così il momento no della squadra statunitense: “Dobbiamo lavorare ancora per diventare una squadra. Gli altri hanno passato tanto tempo insieme”, le sue parole riportate da ESPN.

OMNISPORT | 13-07-2021 07:08