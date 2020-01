Basket in lutto, tragedia a Mantova dopo la partita

Il 2020 del basket italiano inizia con una tragedia. Il vice-presidente di Ferrara Marco Cocchi è infatti morto a causa di un infarto subito mentre stava assistendo alla partita della propria squadra contro Mantova, anticipo dell’ora di pranzo della 16a giornata del campionato di Serie A2.

Il dramma è avvenuto quando mancavano 2’05” alla fine del terzo quarto sul punteggio di 56-51 per Mantova. Il gioco è fermo per una rimessa, ma tutti guardano la panchina di Ferrara, dove è seduto Cocchi.

Si capisce subito che non si è trattato di uno svenimento, ma qualcosa di molto più grave. L’intero palazzetto è rimasto con il fiato sospeso per quindici, lunghissimi minuti. I soccorsi immediati sembravano aver scongiurato la tragedia con l’inizio del massaggio cardiaco e il ripetuto uso del defibrillatore. Cocchi riprende a respirare ed esce tra gli applausi dell’intero palazzettto. A quel punto la partita è ricominciata, quando sembrava che tutto si potesse risolvere per il meglio, pur in un clima di forte tensione e preoccupazione.

Poi la corsa in ambulanza all’ospedale Carlo Poma di Mantova, con il quadro clinico di Cocchi grave, ma stabile. Fatale è stato il secondo arresto cardiaco, dopo il quale i medici non hanno potuto fare più nulla. Vano l’accorrere della famiglia di Cocchi all’ospedale.

Avvocato e Commercialista molto noto a Ferrara, Cocchi, titolare di uno studio di revisione contabile, aveva compiuto 50 anni lo scorso 31 ottobre. In società dal 2011, era un grande appassionato di pallacanestro, non mancava mai a nessuna partita, vissute dalla panchina proprio per l’attaccamento alla squadra. Grazie all’apporto degli altri soci aveva portato Ferrara in Serie A prima che scomparisse la vecchia società poi rinata col marchio Kleb. Cocchi ha poi traghettato il passaggio di proprietà all’attuale presidente Francesco D’Auria diventandone il braccio destro.

I giocatori di Ferrara hanno comunque portato a casa il risultato, vincendo per 69-67, prima di raggiungere il capoluogo emiliano, dove la squadra e i componenti dello staff sono stati raggiunti dalla terribile notizia.

Il sito ufficiale e la pagina Facebook della società sono listati a lutto. Immediato il cordoglio espresso sulle pagine social del club: “Con dolore profondo Kleb Basket Ferrara deve annunciare che il vicepresidente, Marco Cocchi, colpito da malore durante l’incontro di Mantova, è mancato poco fa. Una perdita gravissima e improvvisa che sconvolge tutti, il presidente Presidente D’Auria, tutta la squadra, lo staff dirigenziale, tecnico, l’intera società biancazzurra. Ci stringiamo tutti insieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia di Marco, consapevoli di aver perduto ancor prima che un grande professionista, una persona e un amico importantissimo”.

