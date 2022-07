Basket, incidente domestico per Gentile: probabile operazione

11-07-2022 20:24

Brutto incidente domestico per Alessandro Gentile. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’ex capitano dell’Olimpia Milano, nell’ultima stagione prima a Varese e poi a Brindisi, è precipitato ieri mattina da una struttura in legno alta quasi 4 metri, nella villa che aveva affittato lui alle Baleari.

Gentile è dovuto correre di corsa all’ospedale: per il giocatore della Nazionale ci sarebbero alcune fratture alle vertebre e domani mattina verrà trasportato a Napoli dove probabilmente dovrà essere operato.

Nel frattempo, su Instagram, Gentile ha voluto tranquillizzare i suoi fan: “Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni. Vorrei tranquillizzare tutti dicendo innanzitutto che sto bene. Purtroppo mentre mi trovavo in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di urgente, nulla di grave. Ringrazio chiunque ha avuto un messaggio o un pensiero per me e mi dispiace che vi siate preoccupati”.