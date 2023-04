Pozzecco può sorridere, le prime avversarie sono i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Domenicana e l'Angola.

29-04-2023 18:23

Buon sorteggio in quel di Manila (le Filippine con Indonesia e Giappone ospiteranno tra l’altro la prima rassegna iridata a tre padrone di casa) per la Nazionale di basket di Gianmarco Pozzecco. Azzurri graziati dalla buona sorte, pur partendo dalla terza fascia: evitati gli USA, inseriti nel girone della Grecia, e l’Australia, Angola, Filippine e Repubblica Domenica appaiono alla portata; in caso di qualificazione (passano le prime due), l’Italia sfiderebbe le sopravvissute del Girone B, con la Serbia favorita numero uno, e proverebbe a centrare, rimanendo ancora tra le prime due del girone a quattro, i quarti di finale.

L’esordio dell’Italia, alla decima partecipazione iridata, sarà contro l’Angola (25 agosto), quindi le sfide contro Repubblica Domenicana (27 agosto) e Filippine (29 agosto). Nel Mondiale 1978. che si svolse proprio nelle Filippine, gli Azzurri finirono quarti, con la medaglia d’oro al collo della Jugoslavia; la formazione campione in carica è la Spagna di Sergio Scariolo, la finale è in programma il 10 settembre.

Questi gli otto raggruppamenti estratti:

Gruppo A: Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, ITALIA.

Gruppo B: Sud Sudan, Serbia, Cina, Porto Rico.

Gruppo C: Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda.

Gruppo D: Egitto, Messico, Montenegro, Lituania.

Gruppo E: Germania, Finlandia, Australia, Giappone.

Gruppo F: Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela.

Gruppo G: Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile.

Gruppo H: Canada, Lettonia, Libano, Francia.