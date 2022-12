Basket, l'Olimpia affronta il derby a Santo Stefano

26-12-2022 10:37

Si sfidano oggi alle 18.00 l’Olimpia Milano e la Openjobmetis Varese nel derby di Santo Stefano.

L’Olimpia insegue la vittoria interna in campionato consecutiva numero 28: ci riuscisse completerebbe un anno solare italiano senza sconfitte al Mediolanum Forum. I lombardi arrivano a questa sfida sull’onda della grande rimonta completata in EuroLeague ai danni del Monaco. Tre giocatori (Baron, Hall, Davies) sono stati in campo oltre 30 minuti; altri due (Ricci e Melli) oltre 26. Il serbatoio di energie sarà quindi da riempire, ovviamente con l’apporto di chi venerdì sera ha speso meno, al di là delle assenze forzate dagli infortuni.

In panchina dovrebbe ancora esserci coach Fioretti che nel prepartita ha detto: “Giochiamo un derby come sempre molto sentito di cui conosciamo l’importanza che riveste sia per noi che per Varese. Loro hanno il miglior attacco e la miglior transizione offensiva del campionato. Noi dovremo essere bravi a limitare soprattutto Ross, Brown e Johnson, tre giocatori che possono accendersi in un attimo, e in attacco muovere la palla contro la loro aggressività. Sarà anche importante eliminare le pause di rendimento che abbiamo accusato nelle ultime partite”,