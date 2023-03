Basket, l'Olimpia chiamata al derby con Brescia

Terz'ultima trasferta di regular season

26-03-2023 10:37

Per l’Olimpia quella di oggi, contro Brescia, rappresenta la terz’ultima trasferta della stagione regolare.

Nelle ultime sette partite infatti giocherà cinque volte in casa, viaggiando solo per andare a Verona e Tortona. L’Olimpia deve difendere il secondo posto dall’assalto di Tortona, che è distante una vittoria, e può ancora inseguire il primo, anch’esso lontano un successo (negli scontri diretti, Milano ha il vantaggio su Bologna in caso di parità).

La partita però è complicata, come dicono i precedenti: l’Olimpia ha faticato a battere Brescia in casa e ha perso il quarto di finale giocato a Torino. Si giocherà in un impianto esaurito, come accade quasi sempre in trasferta, e Brescia si gioca le ultime chance di riacciuffare in extremis i playoff. Infine, l’Olimpia ha giocato due gare durissime di EuroLeague e affronterà questa partita a meno di 48 ore dall’impegno precedente e ad altre 48 di distanza dal successivo, in trasferta a Istanbul. Saranno ancora assenti tra gli stranieri Devon Hall e Kevin Pangos; tra gli italiani Gigi Datome e Paul Biligha. Tommaso Baldasso ha avuto problemi influenzali in settimana ma è disponibile.

Coach Mario Fioretti ha detto: “Affrontiamo la squadra che ha appena vinto la Coppa Italia. Siamo consci di quanta qualità e profondità disponga nel proprio roster. Per noi si tratta prima di tutto di fare grande attenzione alle loro guardie soprattutto a Della Valle e Petrucelli che sono il motore del loro sistema di gioco”.