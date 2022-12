Basket, l'Olimpia risorta in Eurolega cade in campionato: critico Messina

19-12-2022 09:41

Dopo essersi ripresa in Eurolega, l’Olimpia Milano cade questa volta in campionato.

La vittoria contro la Stella Rossa non ha seguito con il k.o in casa dell’Aquila Trento per sole due lunghezze.

Deluso, così, a fine match coach Ettore Messina: “Siamo stati poco umili e molto poco professionali. Questo mi dispiace enormemente e ci lavoreremo. A inizio partita ci siamo sparati 17 tiri da 3 e 12 da due, senza pazienza. Tutto quello che, invece, Trento ha fatto bene. Abbiamo perso 9 palloni, che hanno aperto il loro contropiede e portato a dei punti. Difficile trovare una spiegazione ed una giustificazione”.

Con la sconfitta i lombardi perdono nuovamente il primo posto della classifica in virtù della vitoria della Virtus.